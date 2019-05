“Solicitámos a colaboração do Ministério da Defesa para que junto do chefe do Estado-Maior diligenciasse junto da Força Aérea para que fosse corrigido [o AIP], nomeadamente no que diz respeito à dimensão das faixas de segurança”, disse hoje, em declarações aos jornalistas, a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, à margem de uma visita às obras do novo terminal de cargas das Lajes.

Em 23 de julho de 2018, foi assinado um protocolo para a certificação para a utilização permanente pela aviação civil do Aeroporto Internacional das Lajes, na ilha Terceira, onde estão a Base Aérea n.º 4, da Força Aérea Portuguesa, e o 65th Air Base Group, da Força Aérea norte-americana.

Entre as vantagens da certificação, o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, destacou, então, o ganho de maior autonomia de gestão do tráfego aéreo, por parte da Aerogare Civil das Lajes, que passaria a ter responsabilidade direta e imediata nas autorizações de voos civis, deixando de haver necessidade de pedidos de aterragem com 72 horas de antecedência por parte das companhias aéreas.

As novas regras foram publicitadas em ‘sites’ de aviação, mas a Publicação de Informações Aeronáuticas (AIP) para o Aeroporto das Lajes continua desatualizada, o que para Ana Cunha não é aceitável.