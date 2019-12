“Foram estabelecidos como principais objetivos a implementação de um programa de medicina no trabalho, evitar a transferência de serviços internos para contratos externos, aumentar a força laboral, acabar com o limite nos postos de trabalho, tal como reavaliar as descrições de trabalho ajustando-as à realidade”, adiantou hoje a CRT, liderada novamente por Diana Sousa, em comunicado de imprensa.

Os representantes dos trabalhadores pretendem ainda “garantir a aplicação da lei da parentalidade em conformidade com a lei portuguesa, manter o diálogo e a partilha de informação entre os trabalhadores e a CRT, ir de acordo às preocupações e expectativas da força laboral e continuar a luta para a correção das tabelas salariais”.

A única lista apresentada para o biénio 2020-2021, que integra quatro membros da anterior comissão, incluindo a presidente, Diana Sousa, venceu as eleições “por unanimidade”.

A votação decorreu nos dias 04 e 05 de dezembro, contando com a participação 64% dos trabalhadores.