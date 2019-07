“O Movimento Sindical Unitário Açoriano reafirma a necessidade de alteração do Acordo Laboral e de uma postura de maior exigência do Estado português em relação aos Estados Unidos da América (EUA). A postura de capitulação e subserviência sistemática do interesse nacional, por parte dos sucessivos governos da República, permitiu que se chegasse à situação desastrosa que atingiu os trabalhadores, bem como toda a ilha Terceira”, avançou a união de sindicatos, liderada por Vítor Silva, em comunicado de imprensa.

A USAH, afeta à CGTP, reivindica a aplicação da legislação portuguesa aos trabalhadores da base das Lajes “em matéria de saúde e segurança no trabalho, parentalidade, estatuto de trabalhador estudante e da prevenção ao combate do assédio no trabalho”.

Por outro lado, defende “a consagração de prazos de resposta pelos diferentes níveis de resolução de conflitos (comandantes, Comissão Laboral e Comissão Bilateral), garantindo que os trabalhadores possam recorrer, em tempo útil, às instâncias judiciais”.

“Os trabalhadores portugueses ao serviço das Forças Armadas dos Estados Unidos da América estacionadas na base das Lajes não podem ser limitados ou impedidos de terem direito e acesso à justiça, situação que viola a Constituição da República Portuguesa”, sublinhou a união de sindicatos, em comunicado.