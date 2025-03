Uma aeronave da Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) teve de seguir para o aeroporto de Maputo após embater com pássaros, provocando danos no aparelho, segundo a companhia, o segundo caso do género numa semana.

Em comunicado, a LAM refere que o incidente deu-se no sábado, em Inhambane, quando “pássaros embateram contra a aeronave” após a descolagem “e causaram danos a um dos sensores”. “Devido ao incidente, a aeronave que prosseguiria a operação de Inhambane a Quelimane e mais tarde à Beira e Maputo, teve de retornar, imediatamente, à capital do país, onde está a base operacional da companhia”, explica a LAM. Acrescenta que a aterragem no Aeroporto Internacional de Maputo “aconteceu com sucesso, sem precisar de assistência especial, nem para os passageiros e a tripulação”, tendo depois a aeronave sido submetida a intervenção da área técnica e reintroduzida no serviço nas últimas horas. Em 21 de março, outra aeronave da LAM teve de regressar ao aeroporto de Maputo após um embate num “grupo de pássaros” ter provocado danos num dos reatores, obrigando à reprogramação dos voos. A LAM referiu então, em comunicado, que a situação envolveu a aeronave que assegurava o voo Maputo/Nampula/Maputo, pouco depois da partida do aeroporto da capital.