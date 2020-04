Além de suborno e branqueamento de capitais, a Lava Jato, maior operação contra a corrupção no Brasil, denunciou ainda o ex-gerente do Banco do Brasil José Eiras e os negociantes de moeda estrangeira Raul Srour e Carlos Arturo Mallorquin pelos crimes de organização criminosa, corrupção e gestão fraudulenta de instituição financeira.

A denúncia refere-se à 66.ª fase da Lava Jato, que investiga operações realizadas por funcionários e ex-funcionários do banco para enganar o Conselho de Controlo de Atividades Financeiras (Coaf), assim como o fornecimento de dinheiro em espécie a negociantes de moeda estrangeira.

“Apurou-se que os ‘doleiros’ [negociantes de moeda estrangeira] Raul Srour e Carlos Arturo cooptaram o então gerente do Banco do Brasil, José Eiras, para que viabilizasse a abertura e a movimentação de contas bancárias em nome das empresas de fachada, assegurando que as operações de branqueamento de ativos realizadas em tais contas não fossem notificadas ao Coaf”, indicou a Lava Jato em comunicado.

As investigações apontam que a prática ocorreu entre 2011 e 2014, resultando no branqueamento de mais de nove milhões de reais.