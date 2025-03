Aos 40 anos, dois anos depois de se ter tornado o recordista de pontos da NBA, ultrapassando Kareem Abdul-Jabbar, outro ícone dos Lakers e da modalidade, LeBron James superou uma barreira que dificilmente outro jogador alcançará, com um lançamento de três pontos, no início do quarto período.

O extremo, quatro vezes campeão da NBA, terminou o encontro com um total de 50.033 pontos marcados, contabilizando a época regular e os play-offs, e continua a reescrever a história na 22.ª época que disputa na mais importante liga de basquetebol, também um recorde, que partilha com Vince Carter.

“São muitos pontos. Obviamente, a primeira coisa que me vem à mente é de onde venho. Comecei a jogar quando era criança e adorava, esperando que um dia pudesse jogar no mais alto nível. Consegui fazer isso e, realmente, gosto da minha carreira. É, definitivamente, uma honra”, desabafou.

‘King James’ continua a viver à altura do epíteto e a afastar-se no topo da lista de melhores marcadores de Abdul-Jabbar, que concretizou 44.149 pontos, em 20 temporadas na NBA. Karl Malone é um distante terceiro, com 41.689, e Michael Jordan, talvez a figura maior da modalidade, é apenas quinto, com 38.279.

Entre os jogadores que estão em atividade, Kevin Durant (Phoenix Suns) é o que mais se aproxima, ocupando o sexto lugar na classificação dos jogadores mais concretizadores, com um total de 35.225, mas, com apenas menos quatro anos do que James, não colocará em risco a liderança do extremo dos Lakers.

Acresce que, ao contrário de várias estrelas da NBA, que arrastaram a sombra da sua antiga glória na fase final das carreiras, o quadragenário LeBron James parece estar no auge da forma, tendo sido designado jogador do mês de fevereiro da Conferência Oeste, com médias de 29,3 pontos, 10,5 ressaltos, 6,9 assistências e 1,2 roubos de bola.

Nesse mês, teve uma utilização média superior a 35 minutos por jogo, o que abre boas perspetivas de prolongar a carreira por, pelo menos, mais uma época, e tornar-se o atleta com mais jogos na NBA. Na terça-feira, completou o 1.547.º e aproximou-se um pouco mais de Abdul-Jabbar (1.560) e do recordista Robert Parish (1.611).