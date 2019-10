A soma dos votos em branco e nulos registados nas eleições legislativas de domingo representa mais do que a votação no CDS-PP e no Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

Mais de 129.500 mil pessoas votaram em branco nas eleições legislativas e os votos nulos foram superiores a 88.500. Em conjunto, os nulos e brancos somam mais de 218 mil votos, acima dos 216.448 votos do CDS-PP, com cinco deputados eleitos, e dos 166.854 eleitores que votaram no PAN, que elegeu quatro deputados para o parlamento. Em termos percentuais, os votos brancos representaram 2,54% do total, mais do que os três novos partidos que elegeram um deputado. Já os nulos representaram 1,74%. Comparando com as legislativas de 2015, o número absoluto de votos brancos e de votos nulos aumentou. Também em percentagem, a votação em branco e nula subiu nas legislativas de domingo. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.