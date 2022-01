O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, começa o penúltimo dia de campanha com uma ação de contacto em Moscavide, Loures, que repete à tarde na zona do centro histórico de Setúbal. À noite, tem previsto um comício no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Já o presidente do PSD, Rui Rio, reservou a agenda para o Porto, onde é o número dois da lista nestas eleições legislativas a seguir à advogada Sofia Matos: Ao final da manhã, tem um almoço com empresários da restauração e segue depois para uma ação de contacto com a população e comércio local na rua Santa Catarina.

A caravana do Bloco de Esquerda também vai estar pela capital, onde a coordenadora, Catarina Martins, visita a Associação Portuguesa de Surdos de manhã, antes de uma arruada na zona da Penha de França e um comício, já à noite, na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

Pela CDU, o secretário-geral comunista, que regressou à campanha na quarta-feira, depois de ter estado a recuperar de uma cirurgia a que foi submetido no dia 13 de janeiro, vai andar entre a margem sul do Tejo e Lisboa.

De manhã, participa num desfile no Barreiro e durante a tarde é a vez de percorrer as ruas da zona do Chiado, em Lisboa. Depois, volta a atravessar o Tejo, para terminar o dia com um comício no Seixal.

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, continua pelo norte e começa o dia na Feira de Barcelos, seguindo depois para Vila Nova de Gaia, onde tem prevista uma visita a uma empresa de carpintaria industrial.

Quem também vai passar por Vila Nova de Gaia é João Cotrim de Figueiredo que, de manhã, sai da marina para um passeio de barco. Durante a tarde, o presidente da Iniciativa Liberal vai estar no Porto com uma arruada, duas horas antes de Rui Rio também percorrer as ruas da Invicta, e um encontro sobre juventude e imigração, antes de terminar o dia com um jantar.

Com a agenda preenchida, a líder do PAN vai passar por três cidades diferentes: primeiro Estarreja, onde visita a associação BioLiving, depois Aveiro para uma arruada e visita ao mercado Manuel Firmino, e já durante a tarde Coimbra, onde tem agendado um encontro com a Associação Académica e uma ação de rua.

O presidente do Chega, André Ventura, continua por terras alentejanas e com os planos habituais: uma arruada, hoje em Sines, e um jantar-comício em Vila Viçosa.

Na véspera do final da campanha para as legislativas de 30 de janeiro, o dirigente do Livre e cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, Rui Tavares, participa, às 20:30, no encerramento de campanha com Isabel Mendes Lopes, entre outros, no auditório do antigo Liceu Camões, em Lisboa, depois de uma “Pedalada Livre!”, às 17:30, numa viagem de bicicleta entre a Alameda D. Afonso Henriques e o Martim Moniz.