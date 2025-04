Ainda não se sabe exactamente quantos feridos e mortos resultaram do atropelamento, mas a polícia já está no local - zona de Sunset on Fraser - onde acontecia um festival.

Segundo a Polícia há vários mortos - não adiantado o número certo - e o condutor, um homem de 30 anos, já foi detido.

Neste momento ainda não se sabe se o atropelamento que aconteceu pelas 20h00 (04h00 em Portugal continental) foi intencional.

O festival em causa era levado a cabo pela comunidade filipina e celebrava o dia de Lapu Lapu, o Filipino que libertou o país dos espanhóis e matou o português Fernão Magalhães.

Mark Carney, Primeiro-Ministro do Canadá, já deu as condolências às famílias e à comunidade filipino, acrescentando que o país está de luto e as autoridades a acompanhar.