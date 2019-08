“Aqui produz-se, no interior do país, um quarto da energia elétrica que o país consome. Hoje, felizmente, já produzimos metade da energia que consumimos, que é renovável, e metade da energia renovável que consumimos é energia hidroelétrica, e isso significa uma das grandes dívidas que o conjunto do país tem para com o interior”, assumiu António Costa.

O secretário-geral do PS falava aos jornalistas depois de uma visita à Barragem da Aguieira, em Mortágua, no distrito de Viseu, no final dos primeiros dois dias de percurso pela Estrada Nacional 2 (EN2), deixando para a semana o restante percurso a começar no Algarve e a terminar do outro lado do Rio Mondego, no concelho de Penacova, distrito de Coimbra.

“Escolhi este local, porque esta barragem é muito importante e demonstra aquilo que todo o interior, e ao longo de toda EN2 tem para oferecer a todo o país”, elogiou, depois de durante a manhã ter visitado a Cooperativa Capuchinhas do Montemuro, na aldeia de Campo Benfeito, concelho de Castro Daire.

António Costa destacou ainda que além da energia, há “outras oportunidades de desenvolvimento” que “estes planos de água hoje oferecem” e, nesse sentido, enalteceu um investimento de 5,5 milhões de euros que vão ser feitos pelo Grupo Visabeira “para aproveitamento dos recursos e oferta turística” na região, segundo lhe disse o presidente da Câmara de Mortágua, José Júlio Norte (PSD).