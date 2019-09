Na terça-feira, terceiro dia de campanha no arquipélago, Joaquim Sousa esteve em contacto com as populações dos concelhos de Santa Cruz, tendo abordado diferentes questões relacionadas com a poluição.

Nesse sentido, Joaquim Sousa deixou um desafio ao também presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, “para debater, onde e quando este quiser, as problemáticas relacionadas com a poluição crescente na região”.

Nos concelhos de Santa Cruz, o candidato do Aliança e a sua comitiva abordaram “a falta de tratamento dos esgotos que são lançados ao mar e do coberto plástico” existente do mar à serra, que considera ter “consequências” para a saúde pública e para a Madeira enquanto destino.

Em comunicado, o candidato do Aliança avança que “também as consequência das alterações climáticas e o tempo que ‘parece andar trocado’ e a destruição da biodiversidade” foram temas abordados durante a campanha.

O cabeça de lista lamentou ainda a falta de "certezas nos programas" dos principais candidatos dos partidos do sistema, que os leva a que não queiram participar em debates.