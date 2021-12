De acordo com informação avançada à agência Lusa, estes nomes fazem parte da proposta que a Comissão Executiva, depois de auscultação aos núcleos, vai apresentar ao Conselho Nacional da IL, que esta noite se reúne para aprovar as listas às legislativas de 30 de janeiro do próximo ano.

A manutenção de João Cotrim Figueiredo como cabeça de lista por Lisboa era já conhecida da moção de estratégia global aprovada na convenção da semana passada, mas a grande novidade é a repetição de Carlos Guimarães Pinto (38 anos, economista) como “número um” da lista do círculo eleitoral do Porto.

Carlos Guimarães Pinto era presidente da IL quando o partido, em 2019, nas suas legislativas de estreia, conseguiu logo eleger o seu primeiro deputado - João Cotrim Figueiredo, então independente, por Lisboa -, mas falhou a sua eleição pelo Porto.

Em 30 de outubro desse ano, anunciou que iria abandonar o cargo no “dia histórico” em que a IL se estreou com uma intervenção no parlamento, considerando então que a sua missão como presidente estava cumprida.

Entre os candidatos que hoje deverão ser aprovados pelo Conselho Nacional estão, por Lisboa, João Cotrim Figueiredo, 60 anos, economista, seguido por Carla Castro, 43 anos, economista e doutorada em gestão que coordena o Gabinete de Estudos da IL e ainda Rodrigo Saraiva, 45 anos, consultor de comunicação que atualmente é chefe de gabinete no parlamento.

Pelo Porto, além de Carlos Guimarães Pinto, segue-se Patrícia Gilvaz, com 24 anos e licenciada em Direito, tendo sido presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

De acordo com a moção de estratégia global apresentada e aprovada por Cotrim Figueiredo na convenção do último fim de semana, o objetivo da IL nas legislativas é conseguir “4,5% dos votos a nível nacional” – o que significa mais do que triplicar o resultado - e a “eleição de cinco deputados, nos distritos de Lisboa e Porto e com possibilidades também em Braga, Setúbal e Aveiro”.

Assim, por Braga, os liberais apostam em Rui Rocha, 51 anos, gestor de Recursos Humanos, enquanto em Setúbal a escolha da direção é Joana Cordeiro, 37 anos, gestora de Marketing e em Aveiro Cristiano Santos, 36 anos, enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria.

O ex-presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos Nuno Garoupa será a escolha da IL pelo círculo Fora da Europa.