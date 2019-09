“Os sucessivos governos têm vindo a avançar com processos de desresponsabilização do Estado também na área do ambiente, com incentivo à privatização de importantes áreas com vista à mercantilização da natureza (…). Precisamos de uma política que aposte no reforço dos meios do Estado para desenvolver uma verdadeira política de defesa do equilíbrio da natureza”, considerou Jerónimo de Sousa.

O líder comunista falava no fim do seminário “O capitalismo não é verde”, na Pousada do Castelo de Palmela, no distrito de Setúbal, onde frisou que a política de direita tem contribuído para a “mercantilização do ambiente”.

Um exemplo disso é a gestão dos recursos hídricos em que as estruturas públicas perderam trabalhadores, meios e competências que foram “concessionadas a entidades privadas”, referiu Jerónimo de Sousa.

“Nos últimos anos agravaram-se os problemas decorrentes da transferência de água, com particular ênfase para os empreendimentos espanhóis/transvases, assim como a má gestão ou gestão concentrada na obtenção de lucro nas barragens de produção energética, agravando problemas de poluição e de perda de qualidade de água”, explicou.