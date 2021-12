Elza Pais foi secretária da Igualdade no XVIII Governo Constitucional, sob a liderança de José Sócrates, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), tendo sido eleita deputada em várias legislaturas pelos círculos de Leiria, Coimbra e, mais recentemente, Viseu.

Como presidente do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas, Elza Pais tem inerência no Secretariado Nacional – órgão que teve uma reunião que começou ao fim da tarde hoje, mas que só terminou depois das 22:00.

Nesta reunião do Secretariado Nacional, a direção do PS esteve a fechar a proposta de listas que está agora a apresentar à Comissão Política, cuja reunião começou com cerca de hora e meio de atraso.

Além de Elza Pais, não constam das listas de candidatos a deputados, entre outros nomes, o antigo secretário de Estado José Magalhães, o constitucionalista Pedro Bacelar de Vasconcelos e a deputada Carla Miranda, que foi nesta legislatura vice-presidente da Comissão de Educação e Ciência.

No círculo eleitoral do Porto, após o cabeça de lista, que é o professor jubilado Alexandre Quintanilha, surge novamente no segundo lugar a deputada Rosário Gamboa, que é docente do Ensino Superior.