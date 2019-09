“O MAS defende que o Bloco e o PCP deviam lutar por um governo alternativo à falsa dicotomia que tem sido apresentada há 40 anos no país, que é governos PS ou governos PSD e CDS”, disse o líder do MAS e cabeça de lista pelo círculo de Lisboa às eleições legislativas.

Em entrevista à agência Lusa, o líder do MAS, partido que nasceu de uma dissidência do BE, considerou que Bloco e o PCP têm “recusado lutar por um governo conjunto alternativo".

“Podem dizer que nunca tiveram votos suficientes, mas não é bem verdade. Nunca se coligaram. Nunca se juntaram, nunca fizeram uma plataforma comum, a não ser para apoiar o governo do PS”, frisou.

Para Gil Garcia, “não é totalmente impossível” constituir-se à esquerda uma proposta alternativa, tendo em conta que esta solução à esquerda podia contar com socialistas independentes e com portugueses “que não se reveem nos atuais partidos”.

“Eu quero que o Bloco e o PCP disputem o governo, criem um governo alternativo, têm de criar uma aliança para romper com os governos do PS e os governos do PSD e CDS e aí exigirmos as soluções de fundo que o país precisa: reforço do Serviço Nacional de Saúde, alterações das condições laborais, uma política mais radical em relação ao problema do ambiente, às empresas que poluem quase por provocação, e ao plástico. A esquerda está muito aquém do que é necessário por isso é que é necessário mais alternativas”, sublinhou.

Como exemplo, referiu que o aumento de votos no PAN (Pessoas-Animais-Natureza) indica que “as pessoas querem alternativas, incluindo à atual esquerda tradicional”.

Gil Garcia salientou também que a esquerda em Portugal está atualmente “muito complacente com o regime e com o sistema”, o que pode contribuir para o aumento da extrema-direita em Portugal e para que o PS consiga obter uma maioria absoluta nas eleições de 06 de outubro.

Apesar de considerar difícil que o Partido Socialista alcance uma maioria absoluta, frisou que o BE e o PCP serão os responsáveis pelo aumento do número de votos no PS, uma vez que “branquearam o atual Governo com um apoio sistemático”.

Contudo, o MAS, que apresenta candidaturas em oito círculos eleitorais, vai apelar ao voto no BE e no PCP nos distritos onde não tem candidatos.