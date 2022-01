No duelo com a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, realizado hoje na SIC Notícias, o historiador e cabeça-de-lista por Lisboa do Livre, Rui Tavares, repetiu o apelo já feito ao secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, que estendeu ao BE, PCP, PEV e ao PAN, para um “pacto social, progressista e ecológico com uma agenda para um novo modelo de desenvolvimento para o país”, apresentado até ao próximo dia 25 de Abril.

Tavares apontou para necessidade do país ter um orçamento rapidamente, uma vez que “Portugal não pode continuar a viver a duodécimos”.

“Precisamos de ter um programa de Governo à esquerda, viabilizado se a esquerda tiver maioria e devemos estar todos disposto a fazer uma negociação conjunta para achar esse programa de governo e esse orçamento”, vincou.

Na resposta, a coordenadora do BE, Catarina Martins, vincou que o BE “quis, fez, propôs e fará um acordo à esquerda para o governo de Portugal” e que tal será feito com o Bloco “reforçado enquanto terceira força política”, acrescentando que os bloquistas não vão negociar um orçamento mas sim “uma legislatura”.

Mas a maioria das críticas de Catarina Martins dirigiram-se ao secretário-geral do PS, António Costa, ao qual tentou ‘colar’ o Livre, argumentando que “ideias e propostas que na verdade são facilmente abraçadas pelo PS mas que depois não tem concretização na vida das pessoas são muito perigosas”.

A líder dos bloquistas admitiu até ter “simpatia” pelo programa do Livre e pela sua “vontade convergente”, mas criticou as medidas do partido da papoila por falta de concretização.