O cargo de primeiro-ministro será agora assumido por Simon Harris, que foi eleito líder do partido irlandês Fine Gael, sucedendo também a Varadkar na liderança do partido.

Varadkar apresentou a sua carta de renúncia ao Presidente da República da Irlanda, Michael D. Higgins, que ocupa um cargo essencialmente representativo, durante uma breve reunião ao final da tarde.

Leo Varadkar, 45 anos, assumiu o cargo de primeiro-ministro em dezembro de 2022, depois de ter liderado o executivo entre 2017 e 2020.

Apesar de já ter reconhecido publicamente que pretendia deixar a política quando completasse 50 anos, a decisão de Varadkar em abandonar a chefia do governo e a liderança do partido apanhou de surpresa grande parte do seu grupo parlamentar.

Para esta terça-feira está agendada a sessão do Dublin Dáil (câmara baixa) para investir Simon Harris como o novo ‘taoiseach’ (primeiro-ministro), numa votação que conta com o apoio da formação centrista (Finna Fail) e do Partido Verde, parceiros do Fine Gael no executivo, bem como de vários deputados independentes.

Harris assumirá a chefia do governo aos 37 anos, o que o tornará o primeiro-ministro mais jovem da história do país.

As próximas eleições legislativas deverão ocorrer até março de 2025, mas, até lá, o país vai a eleições locais e europeias em 07 de junho.

Nas últimas eleições gerais de 2020, o Fine Gael caiu para o terceiro lugar, muito atrás do maior partido, o Sinn Fein (nacionalista de esquerda), antigo braço político do IRA (Exército Republicano Irlandês), que ainda lidera as sondagens.