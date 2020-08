“Esperamos que Mário Centeno não siga a mesma política do antigo governador do BdP. Tenho esperanças que ele, que tinha uns certos atritos com [o antecessor] Carlos Costa, possa avançar noutro tipo de política, porque o que está aqui em questão é a violação de direitos fundamentais dos cidadãos, como a propriedade e a dignidade humana”, afirmou à agência Lusa um dos fundadores da ALSB.

Falando durante um protesto promovido hoje pela associação, que juntou cerca de duas dezenas de pessoas no centro do Porto, António Silva defendeu ainda a intervenção dos deputados portugueses no Parlamento Europeu: “Temos tido diversas reuniões com várias pessoas ligadas ao Governo e estamos a pensar fazer uma exposição a entidades europeias. Temos muitos deputados europeus que podiam tentar que a coisa fosse resolvida como, por exemplo, em Itália, onde por causa da fidúcia e da estabilidade do sistema financeiro até vão pagar aos pequenos acionistas”, sustentou.

Já em Portugal, contrapôs, “coitados dos que foram ao aumento de capital do BES [Banco Espírito Santo], que foram enganados e, de um dia para o outro, ficaram sem o dinheiro”.

Sustentando que os lesados eram “clientes de uma instituição que estava acima de qualquer suspeita e que o Banco de Portugal dizia que era segura e tinha dinheiro para os salvaguardar”, António Silva diz que foram “vítimas de informação fraudulenta” e “expropriados sem dó nem piedade”.