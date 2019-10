Para João Moura, “era altamente provável ter um resultado diferente, para melhor, se o processo tivesse sido feito de outra maneira”.

Contudo, “dentro das circunstâncias”, o resultado obtido pelo PSD no distrito de Santarém foi “o menos mal”, com a concelhia de Ourém, que lidera, a “salvar a honra do convento”, disse.

O PS venceu as legislativas de domingo com 36,7% dos votos, tendo o PSD obtido 27,9%.

No caso do distrito de Santarém, 25,2% dos eleitores votaram no PSD e 37,1% no PS, sendo que nos concelhos com Câmaras de maioria social-democrata, apenas em Ourém, Mação e Rio Maior o PSD suplantou a votação dos socialistas.

Em Ourém, o PSD obteve 46,4% dos votos, contra os 21,8% do PS, em Mação (concelho de origem de Duarte Marques) 38,1% (o PS alcançou os 36,5%) e em Rio Maior (de que a cabeça de lista Isaura Morais era presidente da Câmara) 36,1% (33,1% para o PS).

Nos concelhos de Ferreira do Zêzere, Sardoal e Santarém (Câmaras de maioria social-democrata), o PSD obteve 34,4%, 28,5% e 25,7%, ficando atrás do PS, partido que teve 35,5%, 35,7% e 37,7%, respetivamente.

O PS elegeu domingo quatro dos nove deputados do círculo eleitoral de Santarém, o PSD três, o BE um e a CDU outro, tendo o CDS perdido a deputada que havia eleito há quatro anos no âmbito da coligação com o PSD.