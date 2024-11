Após renunciar ao cargo, o arcebispo da Cantuária, Justin Welby, anunciou esta quarta-feira que terminará as suas funções no início do próximo ano.

Welby, de 68 anos, renunciou ao cargo após a divulgação de um relatório sobre a forma como a Igreja ocultou durante anos agressões físicas e sexuais de menores por um advogado vinculado à Igreja. “O arcebispo Justin tem a intenção de concluir os seus deveres oficiais relacionados à próxima Festa da Epifania [6 de janeiro]”, informou a Igreja. “Ele pretende realizar muito pouca atividade pública a partir de agora, mas planeia cumprir um pequeno número de compromissos pendentes", continuou.