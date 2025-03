De acordo com as agências de notícias estatais russa TASS e RIA Novosti, Shoigu vai encontrar-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em mais um sinal da crescente aproximação entre os dois países.

De acordo com a TASS, Shoigu, antigo ministro da Defesa, começou a visita a depositar uma coroa de flores num monumento aos soldados soviéticos que libertaram o norte da península coreana da ocupação japonesa no final da Segunda Guerra Mundial.

A visita acontece quatro dias depois de a Coreia do Norte ter enviado à Rússia a primeira delegação governamental do ano, liderada pelo ministro das Relações Económicas Estrangeiras, Yun Jong-ho, para discutir a cooperação no âmbito de um eventual cessar-fogo na Ucrânia.

“Na delegação, composta por mais de 20 pessoas, viajam não só funcionários de vários ministérios e entidades, mas também representantes da comunidade empresarial norte-coreana”, informou na altura a Embaixada da Rússia em Pyongyang, na plataforma de mensagens Telegram.

Essa visita ocorreu dois dias depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Choe Son-hui, ter recebido uma delegação diplomática russa chefiada pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrei Rudenko.

Rudenko reuniu-se com o homólogo norte-coreano, Kim Jong-gyu, com quem concordou em continuar a tomar medidas práticas para reforçar a cooperação bilateral, à luz do tratado de parceria estratégica global assinado pelos líderes dos dois países, Vladimir Putin e Kim Jong-un, em junho.

O tratado prevê a assistência militar mútua em caso de ataque.

Tratou-se da primeira visita de diplomatas russos à Coreia do Norte desde junho, altura em que acompanharam o Presidente Putin na viagem a Pyongyang.

Os serviços secretos sul-coreanos afirmaram, em fevereiro, que a Coreia do Norte estava a enviar tropas adicionais depois do envio de cerca de 11 mil soldados para combater ao lado das forças militares russas no conflito na Ucrânia.

A Coreia do Sul disse ter detetado sinais de que Pyongyang enviou cerca de mais mil soldados este ano.