“Temos de garantir, sobretudo agora que vamos ter o PRR e fundos comunitários, [investimento] não só ponto de vista hospitalar, mas até mesmo em serviços de proximidade como centros de saúde ou unidades de cuidados primários ou intensivos. O PRR não pode ser uma oportunidade perdida”, afirmou a líder do PAN, que falava aos jornalistas após uma visita à Associação Nacional de Intervenção Precoce (ANIP) e ao seu projeto de promoção de aprendizagem ao ar livre, no Jardim da Sereia, em Coimbra.

Comentando a promessa do primeiro-ministro, António Costa, de uma nova maternidade para Coimbra, Inês Sousa Real realçou que esse anúncio já vem tarde e salientou que esse tipo de preocupações por parte do Governo não pode apenas existir “em momentos eleitorais”.

A porta-voz do PAN defendeu também uma maior atenção à prevenção na área da saúde e reafirmou a vontade de garantir bancos de aleitamento maternos públicos em todo o país, considerando que essa medida seria perfeitamente “acomodável” no Orçamento do Estado ou até no âmbito do PRR.

Sobre o projeto da ANIP no Jardim da Sereia, Inês Sousa Real frisou que o partido há muito defende “uma reforma no ensino”, considerando aquela iniciativa um bom exemplo de como a escola deve funcionar, com mais momentos de aprendizagem em contacto com a Natureza.

Na visita, esteve acompanhada pelo cabeça de lista do PAN à Câmara de Coimbra, Filipe Reis, que ambiciona melhorar o resultado do partido em 2017, em que alcançou 2,15% dos votos à Assembleia Municipal, tendo sido a sexta força mais votada.

“Nós temos sentido pelos municípios que temos visitado um grande carinho da população e que as pessoas estão cada vez mais despertas para as preocupações ambientais e da proteção animal”, notou Inês Sousa Real.

Nesse sentido, a líder do partido acredita que será nestas eleições autárquicas que o PAN vai conseguir a primeira vereação na sua história.

“É um objetivo e uma meta que iremos alcançar no próximo dia 26 de setembro. Eu recordo que temos coligações, quer em Aveiro quer em Cascais, e que, certamente, iremos conseguir ter uma vereação nessas autarquias”, disse, referindo que também espera um aumento do número de deputados municipais eleitos, face a 2017, em que conseguiu 27 elementos em assembleias municipais.