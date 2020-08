Ana Catarina Mendes falava na abertura da Conferência Nacional do PS, no auditório do Convento de São Francisco, em Coimbra, numa intervenção que antecedeu a do secretário-geral socialista, António Costa, e em que se dirigiu sobretudo aos parceiros parlamentares de esquerda dos socialistas.

"É fundamental garantir, neste tempo de dificuldades, a estabilidade política necessária para dar resposta aos problemas que teremos de enfrentar. Todos temos essa responsabilidade", afirmou Ana Catarina Mendes, defendendo que os socialistas já deixaram bem claro em 2015 que rejeitam "o arco da governação e o Bloco Central" com o PSD.

"É á esquerda que queremos continuar a liderar a solução política de que Portugal precisa. Para isso, contamos, naturalmente, com o sentido de responsabilidade dos demais partidos que connosco fazem a maioria de esquerda de que o parlamento hoje dispõe, respeitando sempre as diferenças de cada um, mas pondo sempre o interesse de Portugal acima de qualquer agenda ou taticismo partidário", advertiu a presidente do Grupo Parlamentar do PS.