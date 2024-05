A decisão de Khamenei foi comunicada poucas horas depois de as equipas de socorro iranianas terem recuperado os restos mortais do Presidente, Ebrahim Raisi, e dos outros oito passageiros que seguiam no helicóptero que se despenhou no domingo, no noroeste do Irão.

"De acordo com o artigo 131 da Constituição, Mokhber é o responsável por dirigir o poder executivo", afirmou Khamenei, ao destacar que ele deve trabalhar com os chefes dos poderes legislativo e judiciário para preparar as eleições presidenciais "num prazo máximo de 50 dias".

O helicóptero que transportava também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, despenhou-se na zona de Kalibar.

O acidente ocorreu quando a comitiva regressava da zona de fronteira com o Azerbaijão, onde Raisi inaugurou uma barragem em que participou o homólogo azeri, Ilham Aliyev.