"A prioridade neste incêndio ou neste complexo de incêndios neste momento é salvaguardar a vida das pessoas e os seus bens, sendo que parte dos meios com mais de cariz urbano estão a fazer a defesa destas aldeias e das áreas industriais e do complexo ou do interface urbano florestal. Depois os meios com alta capacidade de combate em incêndio florestal, nomeadamente as máquinas de rasto, e outros meios que quer o ICNF, quer também a Força Social de Proteção Civil e as próprias autarquias estão de facto a operar na parte florestal" - explicou o comandante da ANEPC,

André Fernandes disse que a partir da manhã desta terça feira deverão chegar mais meios aéreos pesados de França e da Itália, para se juntarem aos espanhóis que "hoje fizeram 44 descargas".

Às 20 horas estava um "total de de 5307 operacionais, 1.600 veículos, distribuídos em 129 ocorrências, sejam elas significativas ou que ainda estão em 'reduzido' [no início], sejam elas ativas ou que estão numa fase de resolução"

Segundo André Fernandes este cenário "mostra bem aquilo que é o esforço e o empenhamento do dispositivo de combate a incêndios rurais, salientando todos os agentes de proteção civil, mas uma palavra também de apreço aos corpos de bombeiros, que têm, de facto, acedido àquilo que é à mobilização massiva que foi necessário fazer para socorrer ou para incluir os meios em todas estas ocorrências."

A ANEPC refere "21 vítimas, desde 13 de setembro a 16 de setembro,: seis assistidos, nove feridos ligeiros, dois feridos graves, que são dois bombeiros que sofreram queimaduras graves no incêndio de Oliveira de Azeméis, um bombeiro que faleceu também no incêndio de Oliveira de Azeméis, um cidadão que sofreu uma doença súbita no incêndio de Sever do Vouga e um cidadão que foi encontrado também carbonizado, que foi apanhado na linha de fogo, que estava também junto a trabalhar ou ia buscar umas máquinas da operação florestal e não teve tempo. Infelizmente foi atingido pelas chamas." André Fernandes salientou que "este civil estava em plena via pública, não estava diretamente em contato com nenhuma chama, sentiu-se mal e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Em termos de evacuações, têm havido bastantes confinamentos e evacuações preventivas localmente, mas os habitantes têm voltado depois às suas habitações" disse.

O presidente da ANEPC falava em conferência de Imprensa com a atualização da informação sobre os incêndios que esta segunda feira já causaram duas mortes, a juntar à de um bombeiro este domingo à noite,

Em atualização.