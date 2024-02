"Isto garante um financiamento firme, previsível e de longo prazo para a Ucrânia. A UE está a assumir a liderança e responsabilidade no apoio à Ucrânia; sabemos o que está em jogo", anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na rede social X.

A reunião extraordinária dos chefes de Governo e de Estado da UE encontrava-se ameaçada por um eventual bloqueio da Hungria relativo à reserva financeira de 50 mil milhões de euros para a reconstrução e modernização da Ucrânia, prevista no âmbito da revisão do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2024-2027 da UE.

Com as estimativas a indicarem que a Ucrânia, em guerra causada pela invasão russa há quase dois anos, pode perder liquidez a partir de março, o sentimento era de urgência entre as várias fontes europeias ouvidas pela Lusa, que salientam também a frustração dos 26 líderes da UE face ao ceticismo húngaro sobre a reserva financeira de 50 mil milhões de euros (dos quais 17 mil milhões de euros em subvenções) para os próximos quatro anos para reconstrução da Ucrânia pós-guerra, montante que será mobilizado consoante a situação no terreno.

Apesar de 26 Estados-membros concordarem, a Hungria tinha vindo a contestar a solução e, em meados de dezembro passado, não foi possível alcançar um acordo no Conselho Europeu sobre a revisão do QFP, sendo que as maiores dificuldades se relacionam com a contestação húngara da suspensão de verbas comunitárias a Budapeste, como do Fundo de Recuperação.

Bruxelas chegou a equacionar várias alternativas a 26 devido às várias exigências da Hungria, que têm passado por obrigar que as verbas suspensas a Budapeste sejam desbloqueadas ou não se incluam verbas húngaras na reserva financeira para Kiev.

Entre os ‘planos b’ estiveram, por seu lado, avançar com assistência macrofinanceira para empréstimos a Kiev, à semelhança de um programa existente no ano passado, criar um fundo com contribuições diretas dos Estados-membros e no qual se pudesse também mobilizar subvenções ou ainda avançar com cooperação reforçada (figura prevista no Tratado para avançar em domínios cruciais). Enquanto a primeira medida poderia ser concretizada já em março e só se aplicaria a 2024, as outras duas para um apoio a médio prazo demorariam mais tempo, segundo especialistas envolvidos nas negociações.

Face a um eventual bloqueio, os 26 líderes da UE equacionaram ainda represálias à Hungria, como a de ativar a alínea que prevê retirar o direito de voto a um país no artigo 7.º do Tratado da UE, relativo à violação do Estado de direito, sendo que esse processo, inédito no projeto europeu, implicaria aval dos restantes países e demoraria algum tempo.

Esta seria “a pior sanção” alguma vez ativada contra um Estado-membro, de acordo com o mesmo alto funcionário da UE, envolvido nas discussões.