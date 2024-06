O resort, que recria uma vila italiana tradicional, está localizado na região da Puglia, no município de Fasano, perto da costa do Mar Adriático, entre as cidades de Brindisi e Bari, que têm os maiores aeroportos da região.

Os líderes do G7, que reúne as economias mais desenvolvidas do mundo (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos), reunem-se no na aldeia de luxo por três dias.

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Javier Milei, bem como o Papa Francisco, também participarão da cimeira a convite de Geórgia Meloni.

Nos últimos dez anos, a Puglia tornou-se um dos principais destinos turísticos da Itália, também para o turismo internacional, com praias, gastronomia rica, oliveiras centenárias e património de relevo.

Meloni também passa férias de verão na aldeia de luxo, o que contribui parea a notoriedade da região que, por muito tempo, foi ofuscada por destinos mais clássicos na Itália, como a Toscana.