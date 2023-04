Ismail Haniyeh, líder do Hamas, grupo que governa a Faixa de Gaza, reuniu-se com o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na capital do Líbano.

O movimento libanês não revelou a data do encontro, mas Haniyeh está em Beirute desde quarta-feira.

Durante a reunião, os dois conversaram sobre a "intensificação da resistência na Cisjordânia e em Gaza" e sobre os acontecimentos na mesquita de Al-Aqsa de Jerusalém, segundo o comunicado do Hezbollah, movimento xiita apoiado pelo Irão.

A polícia israelita retirou com extrema violência os fiéis palestinianos do local sagrado na quarta-feira, o que provocou uma onda de críticas e uma nova espiral de violência na região.

Após o episódio, Israel afirmou que intercetou vários rockets lançados a partir do Líbano contra o seu território. O Estado hebreu atribuiu os ataques ao Hamas.

Em resposta, o exército israelita bombardeou o sul do Líbano, zona geográfica onde se concentra o reduto do Hezbollah, e a Faixa de Gaza.

A tensão aumentou ainda mais na sexta-feira, quando dois atentados, em Tel Aviv e na Cisjordânia, mataram três pessoas.

Durante a reunião em Beirute, Haniyeh e Nasrallah falaram sobre "a disponibilidade do eixo de resistência" e a cooperação entre os seus membros perante os acontecimentos recentes, afirma um comunicado.

O "eixo de resistência" é uma referência aos palestinianos, libaneses, sírios e outros grupos apoiados pelo Irão que se opõem a Israel.

O episódio mais recente de violência aconteceu neste domingo, quando o exército israelita atacou a Síria em resposta ao lançamento de foguetes contra os Montes de Golã, área anexada pelo Estado hebreu.