Em comunicado enviado às redações, na sequência de notícia publicada no jornal Inevitável, com o título «Marchas populares sem estatuto de campeãs», a Polícia de Segurança Pública veio esclarecer que "não foi dada à PSP qualquer indicação, por parte de qualquer membro do Governo, relativamente ao emprego de qualquer valência policial da PSP, nomeadamente da subunidade operacional Corpo de Intervenção, da Unidade Especial de Polícia" no decorrer da Liga dos Campeões, cujo jogo aconteceu no Porto e juntou adeptos ingleses nas ruas.

A força policial refere ainda que "tal indicação não foi nem poderia ter sido dada, pois a PSP atua dentro de um quadro doutrinário consolidado e detém o conhecimento e a autonomia operacional e tática nas operações policiais que executa, decidindo quais as valências que aciona e como as emprega".

Neste sentido, a PSP explica que "implementou e tem consolidada uma doutrina relativa ao uso da força pública e ao emprego gradativo dos níveis de intervenção de que dispõe, em que basicamente os níveis de força empregues são correspondentes aos graus de ameaça verificados".

Assim, no que diz respeito aos festejos da Liga dos Campeões, no Porto, a polícia frisa que "a larga experiência (...) na segurança de grandes eventos, nomeadamente desportivos, envolvendo adeptos ingleses, associada à avaliação de risco efetuada, ditou que fosse adotado um dispositivo de alta visibilidade mas de baixa ostensividade, que levou a que a subunidade operacional Corpo de Intervenção, da Unidade Especial de Polícia, estivesse sempre presente, mas discretamente posicionada".

A PSP afirmou ainda que "a generalidade das desordens verificadas ocorreram entre adeptos, sem atos violentos diretamente dirigidos aos polícias ou a terceiros, sendo rapidamente resolvidos sem necessidade de recorrer a meios policiais mais 'pesados'".

Salientando "o sucesso da operação policial em questão, na perspetiva da manutenção da segurança e ordem públicas", a PSP garante que a operação só "foi possível devido ao profissionalismo e elevado desempenho de todos os polícias que integraram o policiamento, independentemente das suas categorias hierárquicas e funções desempenhadas".