O novo cabo submarino Equiano, que já se encontra ao largo de Sesimbra, permitirá ligar Portugal à África do Sul.

A cerimónia para assinalar a amarração do Equiano contou a presença do primeiro-ministro António Costa, do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, da CEO da Altice Portuga, e do Country Manager da Google em Portugal, Bernardo Correia.

"[Estes cabos] sublinham bem um dos vetores de segurança fundamental para o mundo ocidental, para as democracias liberais e para a Aliança Atlântica (NATO), que é a necessidade de assegurar e reforçar a segurança da conectividade atlântica”, destacou António Costa.

O impacto económico para Portugal será "de cerca de 500 milhões de euros" no PIB anual, ou seja, "um impacto económico substancial, baseado na capacidade das empresas portuguesas, africanas e europeias poderem trocar mais dados, terem mais comércio e criarem mais valor juntos”, acrescentou o responsável da Google em Portugal.

Mas, afinal, que cabo é este?