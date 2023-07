António Costa disse esta tarde aos jornalistas que tentou falar com o chefe da Casa Civil para saber do estado de saúde do Presidente da República e foi o próprio quem lhe atendeu o telefone.

“O senhor presidente da república atendeu-me o telefone, estava com muito bom humor e não me pareceu que estivesse preocupado com o seu estado de saúde”, disse António Costa.

Ao início da tarde desta quarta-feira, Marcelo de Rebelo Sousa sentiu uma indisposição e desmaiou numa visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia, na Costa da Caparica, acompanhado da ministra da Ciência, Elvira Fortunato.

"A ministra da Ciência, que estava ao seu lado, alertou-me que tinha havido um problema [com o Presidente]. Depois disso, fui mantendo o contacto com o chefe da Casa Civil e, agora, [nesta última chamada], foi o próprio Presidente da República a atender", explicou o primeiro-ministro.

“O presidente estava muito otimista. Não acho que haja razões para não estar”, acrescentou António Costa que está em Viseu a visitar uma fábrica.

Questionado sobre se acha que Marcelo de Rebelo de Sousa deve repousar, António Costa respondeu que “não vale a pena pedir ao Presidente da República para abrandar porque isso não está na sua natureza”.

O Presidente da República foi transportado para o Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde se encontra sob observação, "por precaução". Entretanto, a agenda para o dia de hoje foi cancelada.