Limpar Santana é um projeto de crowdfunding que visa angariar fundos para criar um sistema de saneamento básico sustentável que garantirá a limpeza das linhas de água do Quilombo de Santana, no Brasil. Nuno Flores, explica-nos o projeto, a par e passo, mas avisa desde logo que não é só de esgotos que falamos, mas antes da história de um povo que luta pelo direito à terra, e cujas lutas são indissociáveis da História do Brasil — uma história de escravatura, opressão, luta, resistência e afirmação.

E neste caminho “o saneamento é a prioridade”, diz Nuno. “Muitas fossas estavam partidas e contaminavam as linhas de água [de Santana]. O que eles [quilombolas] reclamam é o direito à terra, o direito de produzir em condições que permitam que os seus produtos sejam inseridos numa rede comercial, e vão precisar depois de uma cozinha comunitária em que a água que utilizam não esteja poluída e de um centro cultural que permitirá potenciar a cultura Afro Brasileira”, conta.

Nuno foca-se no aspeto mais prático, o de criar condições para que esta comunidade seja capaz de garantir o seu sustento e de criar oportunidades — o que terá um impacto direto na sua qualidade de vida e será reflexo de reconhecimento e afirmação da cultura quilombola. Para isso precisam de 7.500 euros. A campanha de crowdfunding está a correr na plataforma PPL, e já foi angariado mais de 60% do valor. Qualquer pessoa pode ajudar até 16 de abril, às 18h00. No entanto, se forem atingidos 70% até esse dia, é já certo que a campanha se prolongará até 30 de abril. Está ainda marcado um evento de apoio — realizado pelo grupo "Samba que te Canto" e com convidados do "Projecto Viva o Samba" — que se realizará no próximo dia 19 de abril, pelas 19h00, no Teatro A Barraca.

E o que pretendem fazer com este dinheiro? Nuno detalha: “tudo começou com um problema de má qualidade de água detetada numa casa, a do senhor João. E construímos a fossa dele, uma bacia de evapotranspiradora”, em que o processo de tratamento dos resíduos faz-se com recurso a terra, cascalho, brita, areia, oxigénio e folhas de bananeira. Além deste sistema, a dupla quer ainda aplicar o dinheiro em sistemas de caixas de água biodigestoras, que transformam os resíduos em água utilizável para a agricultura. Se no primeiro caso estamos a falar de cerca de 375 euros por fossa, no segundo o custo sobe para 500 euros, “porque as bacias são mais caras”, diz Nuno. Cada fossa poderá servir 5 a 6 pessoas. Foram identificados 15 locais onde é mais urgente agir para limpar Santana, e o grosso do trabalho é realizado pelos moradores e pela dupla, já que, contas feitas, o valor angariado esgota-se em material.