A obra de limpeza e recuperação ecológica de 71 quilómetros do rio Leça, que atravessa os concelhos da Maia, Matosinhos, Santo Tirso e Valongo, no distrito do Porto, arranca na segunda-feira com um investimento de quatro milhões de euros.

A empreitada, dividida em quatro lotes, um por cada município, começa na Maia e, na semana seguinte, estender-se-á aos restantes três concelhos, adiantou hoje à Lusa o diretor-executivo da Associação de Municípios Corredor do Rio Leça. O investimento é de quatro milhões de euros, financiados através do programa REACT-EU, contou Artur Branco. A limpeza do rio deverá estar concluída até ao final deste ano, mas a associação vai pedir o prolongamento do prazo, acrescentou. Artur Branco explicou que uma das ações passa por retirar resíduos e plantas exóticas invasoras do rio, assim como beneficiar a paisagem e a biodiversidade. A isto soma-se a reestruturação das margens para protegê-las das erosões e das cheias, especificou. Será ainda feita a replantação das margens de forma a consolidar galerias ripícolas, nome dado à vegetação que normalmente habita as margens dos cursos de água, sublinhou. No âmbito desta intervenção irão ser recuperados os açudes, mantendo a sua continuidade ecológica com rampas para os peixes já existentes e outros que chegarão no futuro, disse Artur Branco. A Associação de Municípios Corredor do Rio Leça nasceu a 31 de maio de 2021 com o objetivo de despoluir e beneficiar a vários níveis o rio Leça. Atravessando uma região com intensa atividade industrial, o rio foi, ao longo dos anos, afetado com vários focos de poluição, que degradou a qualidade das águas e dos sistemas biológicos, chegando a ser apontado como um dos rios mais poluídos da Europa.