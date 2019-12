De acordo com a mesma fonte, a linha foi aberta nos dois sentidos às 15:50, após a operação de remoção do corpo da vítima mortal.

O atropelamento ferroviário ocorreu no apeadeiro de Cortegaça, tendo o alerta para os bombeiros sido dado cerca das 14:15.

Segundo a mesma fonte, o homem aparentando ter cerca de 35 anos foi colhido, em circunstâncias ainda por explicar, por um Alfa Pendular que seguia no sentido Porto – Lisboa.

Após o acidente, a Linha do Norte esteve cortada no sentido Norte-Sul, verificando-se apenas circulação a baixa velocidade no sentido contrário.

Ao local acorreram os Bombeiros de Esmoriz com sete homens apoiados por duas viaturas e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira, além da GNR.