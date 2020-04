A Proteção Civil regista no seu site uma situação de "abalroamento ferroviário" na passagem de nível do Peso, na freguesia de Vale de Santarém. No local estão presentes sete viaturas e 15 operacionais. O alerta foi dado às 18h56.

Ao SAPO24, fonte da CP confirmou que a Linha do Norte está interrompida nos dois sentidos.

Avança a SIC Notícias que os feridos são o motorista do camião e dois passageiros.