Segundo o Ministério da Saúde, o "Plano de Emergência da Saúde, apresentado esta semana, contempla já a Linha SNS Grávida –

acessível através do mesmo número do SNS 24 –, dando resposta à procura de urgências de ginecologia/obstetrícia, enquanto área em que se sentem maiores dificuldades no SNS".

Este contato seve para a utente ser 2encaminhada para o serviço mais próximo da sua área de residência", explica o ministério.

Em relação às restantes urgências, o ministério mantém que "a recomendação é a mesma: ligar sempre para o SNS 24 e o utente ficará a saber qual é o serviço mais próximo".