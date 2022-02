“A 9 de fevereiro de 2022, a mortalidade específica por covid-19 registou um valor de 62,9 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes, o que corresponde a um aumento de 4% relativamente ao último relatório (60,7)”, adianta a análise de risco da pandemia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo este relatório semanal, este valor de 62,9 é superior ao limiar de 20 óbitos por um milhão de habitantes definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), o que se traduz num “impacto muito elevado da epidemia na mortalidade específica por covid-19”.

Relativamente à pressão sobre os serviços de saúde, as “linhas vermelhas” indicam que a ocupação das unidades de cuidados intensivos (UCI) com casos de covid-19 corresponde a 66% do limiar definido como crítico de 255 camas ocupadas, quando na semana anterior era de 61%.

“O número de doentes internados em UCI mantém uma tendência estável”, com mais 8% em relação aos sete dias anteriores, e a região do Norte é a que apresenta maior ocupação em UCI, estando já a 97% do nível de alerta de 75 camas, adianta o documento da DGS e do INSA.

O grupo etário com maior número de internados em UCI é o das pessoas dos 60 aos 79 anos, que registou uma tendência crescente na última semana.

Já a faixa etária até aos 19 anos, com seis casos em cuidados intensivos, “parece ter uma tendência crescente”, mas, por se tratar de um número absoluto reduzido, requer a confirmação da tendência nas próximas semanas, adianta a análise da autoridade de saúde.

Relativamente à incidência cumulativa a 14 dias, na quarta-feira estava nos 5.648 casos por 100 mil habitantes, indicando uma intensidade ainda muito elevada, mas agora com tendência decrescente.

“Os grupos etários com incidência cumulativa a 14 dias mais elevada são as crianças e jovens com menos de 20 anos de idade”, que está acima dos 9.000 casos por 100 mil habitantes, enquanto a faixa dos idosos com 80 ou mais anos regista uma incidência de 2.170 casos, o que representa um risco de infeção cerca de três vezes inferior ao apresentado pela população em geral, adianta o documento.

As “linhas vermelhas” indicam também que a proporção de casos com resultado positivo nos testes realizados entre 3 e 9 de fevereiro foi de 18,3%, ligeiramente mais baixa do que 19% da semana anterior, mas bastante superior ao limiar dos 4% e com tendência estável.

Nesse período, registou-se uma diminuição no número de testes, com um total de mais de 1,2 milhões, quando nos sete dias anteriores tinham sido realizados mais de 1,8 milhões de despistes do coronavírus SARS-CoV-2.

A análise de risco da pandemia adianta ainda que a linhagem BA.1 da variante Ómicron é dominante em Portugal, tendo registado uma frequência relativa acima de 90% nas últimas semanas.

“No entanto, a sua frequência relativa tem vindo a decrescer gradualmente, em particular na última semana, estimando-se um valor de 83,8% à data de 10 de fevereiro de 2022. Os dados em apuramento sugerem que esse decréscimo seja devido ao progressivo aumento de circulação da linhagem BA.2 da variante Ómicron”, explica o documento.

A autoridade de saúde reitera também que as pessoas com a vacinação completa tiveram um risco de internamento duas a cinco vezes menor do que as não vacinadas, entre o total de pessoas infetadas em novembro.

“Os cidadãos com um esquema vacinal completo tiveram um risco de morte três a seis vezes menor do que os não vacinadas, entre o total de infetadas em dezembro. Na população com 80 e mais anos, a dose de reforço reduziu o risco de morte por covid-19 para quase seis vezes em relação a quem tem o esquema vacinal primário completo”, refere o reltório.

”A análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de SARS-CoV-2 de intensidade muito elevada, com tendência decrescente em todas as regiões. A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são ainda elevados, sendo expectável que o impacto na sociedade em termos de absentismo escolar e laboral, em todo o sistema de saúde e na mortalidade se mantenham elevados nas próximas semanas, recomendando-se a manutenção das medidas de proteção individual e a intensificação da vacinação de reforço”, conclui o documento.

A covid-19 provocou pelo menos 5,78 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.442 pessoas e foram contabilizados 3.049.692 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.