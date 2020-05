Segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, a avaria provocou o corte do trânsito da Rua do Carmo, no Chiado.

Numa nota divulgada à comunicação social, a EDP Distribuição indica que no local já se encontra uma equipa da empresa para proceder “à substituição do cabo danificado, com todas as condições de segurança”.

O incidente, acrescenta a EDP, não afetou o abastecimento de energia elétrica aos clientes, nem colocou em causa a segurança de pessoas e bens.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP referiu à Lusa pouco antes das 19:00 que a Polícia Municipal estava no local a coordenar a situação provocada pelo corte de trânsito.