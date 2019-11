“A Câmara Municipal de Lisboa […] insta o Governo e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte a tomarem, com a maior urgência possível, as medidas necessárias à normalização da atual situação do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria e Hospital Pulido Valente, assegurando a existência de um número e diferenciação de médicos adequados ao normal funcionamento das urgências e garantindo a qualidade do serviço público prestado”, lê-se numa moção aprovado hoje por unanimidade em reunião privada do executivo autárquico.

No texto, que foi apresentado pelo CDS-PP, é recordado que, na semana passada, 21 chefes de equipa das Urgências de Santa Maria e do Pulido Valente entregaram “uma minuta de escusa de responsabilidade” por considerarem que, dada a carência de recursos humanos, “não estão reunidas as condições para a prestação de cuidados de saúde de qualidade e com a necessária segurança”.

Segundo aqueles responsáveis, os períodos mais críticos, em que as equipas escaladas para as urgências não cumprem os mínimos recomendados pelo Colégio da Especialidade de Medicina Interna, são entre as 20:00 e as 08:00, nos dias úteis, e durante os fins de semana e feriados.