Segundo a Rádio Renascença, a colisão provocou seis feridos. Um deles foi transportado para o hospital, enquanto os outros receberam assistência no local.

À Agência Lusa, fonte da PSP referiu que o ferido deu entrada do Hospital de São José, sem precisar a gravidade da situação.

Em declarações à CMTV, fonte da Câmara Municipal de Lisboa referiu que "houve uma rápida intervenção" do INEM e da PSP, bem como dos Sapadores Voluntários e da Cruz Vermelha.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), o alerta foi dado às 11h35. Por volta das 13h00, as carruagens dos elétricos já estavam a ser removidas do local, "para que dentro de poucas horas seja retomada a normalidade da circulação neste local da cidade".

Segundo o vereador da Câmara Municipal, "algumas das vítimas deste acidente eram transeuntes".

Sobre o que causou o acidente, sabe-se que "o guarda-freio do elétrico 15 teve uma paragem, uma quebra de tensão, e só deu por si quando já estava no poste", tendo primeiro colidido com o outro elétrico envolvido.