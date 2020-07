No que diz respeito às regiões autónomas, só na Madeira se registam alterações, com mais um caso confirmado nas últimas 24 horas, aumentando o total para 93 casos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo já contabiliza 20.527 casos confirmados e 504 mortes, o Norte tem 17.748 casos e 819 mortes, o Centro tem 4.189 casos e 248 mortes, o Alentejo tem 527 casos e 13 mortes e o Algarve tem 662 casos e 15 mortes.

Nas regiões autónomas, a Madeira tem 93 casos confirmados até ao momento e nenhum óbito registado e os Açores têm 151 casos e 15 mortes.

A distribuição do total de casos por concelho não foi hoje atualizada.

“Este relatório de situação não inclui a atualização da imputação de casos aos concelhos. A DGS está a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde que ficará concluída durante os próximos dias”, lê-se no boletim de hoje.

Os concelhos de Lisboa e Porto, assim como o de Braga, são os que contabilizam a maior percentagem de infeções no país, com a região de Lisboa a registar um crescimento contínuo nas últimas semanas.

Portugal contabiliza pelo menos 1.614 mortos associados à covid-19 em 43.897 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da DGS.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 530 mil mortos e infetou mais de 11,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.