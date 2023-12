De acordo com a Entidade Reguladora para o Setor da Água e Resíduos (ERSAR), "algumas das entidades gestoras de abastecimento e saneamento de água nos sistemas em alta em Portugal aplicarão aumentos em 2024 indexados a uma taxa de inflação de 3,3% recomendada pela ERSAR" para o próximo ano, noticiou o Jornal de Negócios, com o regulador a afirmar que "para o próximo ano, a ERSAR procedeu à correção das taxas de inflação (estimadas vs reais) de 2022 e de 2023 (3,3%), tendo resultado um aumento percentual médio para 2024 de 8,5%".

Segundo o mesmo meio de comunicação, este seria o caso da empresa do Estado EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres detida a 100% pelo Grupo AdP – Águas de Portugal, sendo que "vai atualizar as tarifas em alta para os municípios a quem fornece água a Norte de Lisboa, e também para os consumidores finais na cidade de Lisboa, usando esse índice", disse a ERSAR num esclarecimento enviado ao Jornal de Negócios.

Em comunicado, a EPAL "esclareceu que a EPAL não comunicou qualquer aumento do tarifário da distribuição de água na cidade de Lisboa para 2024. O mesmo ainda não foi decidido, nem aprovado. Como é habitual todos os anos, logo que o tarifário para 2024 se encontre aprovado, a EPAL fará a respetiva divulgação aos seus clientes e também através de um comunicado de imprensa", pode-se ler no comunicado.