As situações de conflito armado têm estado sempre nas preocupações do atual patriarca de Lisboa, Rui Valério, que ainda está à frente da diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança.

Em mensagem publicada na página do Patriarcado de Lisboa, Rui Valério afirma que a peregrinação a Fátima tem, entre outros, o objetivo de “pedir à Senhora da Paz que (…) indique o caminho para que na Ucrânia, na Terra Santa, na República Centro Africana, no Mali e em tantos outros países do mundo se restabeleça a paz, pela (…) oração, pela (…) peregrinação”.

Em paralelo, a peregrinação do Patriarcado de Lisboa ao Santuário de Fátima, cujo programa contempla a recitação do terço na Capelinha das Aparições, às 15:00, seguida de missa na Basílica da Santíssima Trindade, será de “gratidão, louvor e agradecimento”.

“Lanço-vos um convite a que no próximo dia 10 de dezembro, em peregrinação, em louvor, em gratidão, vamos ao altar do mundo que é Fátima para oferecer à Virgem Santíssima o nosso imenso obrigado pelas graças que recebemos, e que Portugal recebeu e que Lisboa recebeu, com a Jornada Mundial da Juventude. Foi um tempo de graça, foi um Pentecostes, foi um tempo de alegria, foi um tempo em que no céu da juventude de Portugal resplandeceu um sol de esperança, um sol de otimismo”, afirma Rui Valério em mensagem de vídeo publicada na página do Patriarcado na Internet.

Para esta peregrinação, organizada pelo Serviço da Juventude, pela Pastoral Universitária e pelo Setor de Animação Vocacional do Patriarcado, estão a ser convocados especialmente todos os que estiveram envolvidos na organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.