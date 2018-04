Um mercado para todos num ambiente a recrear uma selva. É este o mote do mercado Mini-Mi, no coração da zona Oriental de Lisboa.

“Há petróleo no Beato", foi uma peça teatral escrita e protagonizada por Raul Solnado, em meados dos anos 80 do século passado. Mais de 30 anos depois, este popular bairro localizado na zona Oriental da cidade de Lisboa será transformado, não num campo petrolífero, mas sim numa “selva”, conforme descreve Andréa Schaefer.

Foi este o mote escolhido para a 2ª edição do mercado Mini-Mi, no GRILO, que decorre no próximo dia 5 de maio, na rua como o mesmo nome.

Mais de 30 marcas, de moda, lifestyle e decoração, para mulher, criança e família, vão estar dispostas num atelier, pensado e desenhado pelas artistas visuais Sofia de Aguiar e Tomás Colaço.

“Cada marca tem a estrutura de uma loja que ajuda a definir e dividir o seu próprio espaço, dando o efeito de organização e apresentação de uma pop up store”, acrescenta a blogger autora do blog Mini- Mi que dinamiza o evento.

Definindo-o como “um mercado inovador”, que se estende por quatro espaços existentes - o Galpão, o Sotão, o Pátio e a Cavalariça -, com este último, uma antiga cavalariça transformada em zona de restauração, Andréa Schaefer sublinha ainda que o mercado é “espaço para todos”. inclusive para animais domésticos, pois assume-se como pet friendly (amigo dos animais).

Uma feira do livro e uma zona de brincar são as grandes novidades em relação à primeira edição do Mini-Mi no Grilo.