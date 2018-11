A Linha Azul do Metropolitano de Lisboa, que liga a Reboleira a Santa Apolónia, esteve hoje interrompida durante cerca de 45 minutos devido à avaria de um comboio na estação dos Restauradores, disse à Lusa fonte da empresa.

Segundo a mesma fonte, a avaria no comboio ocorreu cerca das 11:40, quando efetuava o sentido descendente da linha nos Restauradores para Santa Apolónia. Devido à avaria e ao facto de as composições terem de recolher às oficinas do metro, a circulação da Linha Azul foi interrompida na sua totalidade.

De acordo com uma passageira que se encontrava no metro na altura do incidente, “houve um forte cheiro a queimado” quando o comboio parou na estação dos Restauradores “tendo o maquinista avisado para os utentes saírem da composição”.

Trata-se da segunda vez esta semana que ocorre uma avaria com um comboio, depois de na terça-feira a circulação na Linha Verde do metro ter estado cortada na estação de Roma.