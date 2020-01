"É evidente que se houver situações específicas, que o Estado tenha de também dar o seu contributo, dará. Até ao momento, felizmente, também estamos a contar com a doação dos laboratórios e isso é importante porque o esforço deve ser de todos e, aliás, vimos bem, aqui na Venezuela, que as pessoas, toda a comunidade, se mobiliza para apoiar", disse.

Antes de visitar a área de consulta médica, Berta Nunes visitou a sede da organização não-governamental "Regala una sonrisa" (Dá um sorriso), fundada e administrada por um luso-venezuelano, Francisco Soares.

"A ONG ‘Regala una sonrisa’ trabalha com pessoas sem-abrigo, que estão nas ruas, e também identificou alguns portugueses, poucos felizmente, cujos problemas foram resolvidos com o apoio da comunidade", afirmou a secretária de Estado.

Segundo Berta Nunes, esta visita foi também importante porque há “muitos idosos que não estão na rua, mas que estão sozinhos em casa, em situações muitas vezes de abandono e até de indigência e esta ONG, com o apoio da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas”, vai também “começar a trabalhar essas situações".

"Não significa que não haja outras associações a fazer esse trabalho. Existem, mas quanto mais associações tivermos, melhor, porque é verdade que temos aqui uma comunidade envelhecida, que é uma emigração já antiga e muitos filhos tiveram de sair da Venezuela", observou.

"A situação de idosos a viver sozinhos é um problema que temos de procurar ativamente identificar e apoiar", acrescentou, elogiando o trabalho do Centro Português de Caracas e as obras do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Carrizal.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, iniciou, no sábado à noite, uma visita de cinco dias à Venezuela, para contacto com as autoridades locais e portugueses nas localidades de Caracas, Los Teques (Carrizal), Maracay e Valência.

* Felipe Gouveia (texto), da agência Lusa