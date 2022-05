Serão selecionadas até 15 equipas com diferentes perfis de tecnologia, gestão, engenharia ou arquitetura, com a missão de pensar soluções digitais sustentáveis que possam ser implementadas na cidade para ajustar a oferta e a procura de habitação.

“Com base nos dados disponíveis dos Censos 2021, percebemos que das 320 mil casas identificadas em Lisboa, há um universo de 242 mil de residência habitual, a que acrescem 30 mil de residência secundária. Com esta informação, chegámos à incógnita das 48 mil casas classificadas como vagas. É este potencial que queremos explorar com o Hackathon”, destacou Margarida Maurício.

A arquitecta Margarida Maurício, do gabinete de Filipa Roseta, e Marco Rodrigues, da Sociedade de Reabilitação Urbana, traçaram o diagnóstico da crise de habitação em Lisboa e explicaram o processo de desenho da Carta Municipal de Habitação, a primeira a ser implementada no município. O documento está a ser desenvolvido em regime de plena cocriação com os cidadãos e prevê-se concluída no final deste ano.

Nos dias 28 e 29 de maio decorrerá no Hub Criativo do Beato a maratona de ideias tecnológicas, inovadoras e sustentáveis que deem resposta ao desafio de dar nova vida às 48 mil casas vazias da cidade.

