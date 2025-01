O Tribunal Administrativo de Lisboa homologou um acordo entre o Automóvel Club de Portugal, JCDecaux, Câmara de Lisboa e MOP, isto após uma providência cautelar intentada pelo ACP para travar a instalação de 125 painéis publicitários de grande formato nas principais vias de circulação da cidade, que considerava que estes representavam um risco para a segurança rodoviária.

"No seguimento da reanálise dos casos indicados, a Câmara de Lisboa e a JCDecaux acederam em promover às alterações consideradas adequadas, no que se refere à dimensão, luminosidade e localização de alguns dos equipamentos correspondentes aos “painéis digitais de grande formato” indo, assim, ao encontro das preocupações manifestadas por parte do ACP", lê-se no comunicado.

Perante este entendimento entre todas as partes, a instalação dos painéis será da seguinte forma: