Depois, virando-se para António Costa, elogiou a ação no plano nacional em matéria ambiental, considerando que "Portugal aposta no verde, Portugal aposta no ambiente, Portugal aposta no enfrentar as alterações climáticas e o aquecimento global".

"Portugal e o Governo, senhor primeiro-ministro, têm mostrado que querem liderar esta causa em termos europeus e mundiais. O senhor primeiro-ministro sabe que conta com o apoio não só do parlamento, não só com consenso nacional, mas com o apoio do Presidente da República Portuguesa e de todos os portugueses. É uma aposta de Lisboa, é uma aposta de Portugal", declarou.

Os ministros do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, também estavam na assistência.

O Presidente da República enalteceu igualmente "a liderança europeia no que respeita à luta pelo ambiente, pelo ambiente sustentável, pelo Acordo de Paris, pela implementação do Acordo de Paris", saudando a presença de Frans Timmermans nesta cerimónia: "É tão importante este papel europeu no mundo, estamos tão felizes por o ter aqui connosco. Obrigada".

Em seguida, louvou o papel do antigo primeiro-ministro de Portugal António Guterres à frente das Nações Unidas, dizendo que foi "o primeiro a assumir o combate no domínio das alterações climáticas e do aquecimento global" e que tem sido "inspirador em todo o mundo e para todo o mundo".

"Tem feito desta causa, a causa da humanidade. Nós apoiamos António Guterres, porque a sua voz é a voz de todos os cidadãos do mundo, sobretudo dos que mais sofrem, dos que menos têm", prosseguiu. "Nesse mundo, António Guterres é o líder do futuro. Nós estamos consigo, secretário-geral das Nações Unidas", afirmou.

No fim da sua intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa apontou a bandeira de Portugal erguida no topo do Parque Eduardo VII, feita a partir de detritos de plástico reciclados como um símbolo da "ponte que vai ser este ano", que "começa com Lisboa Capital Verde Europeia 2020 e continua com o grande congresso das Nações Unidas sobre os oceanos".