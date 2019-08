“Foi tomada a decisão de que o preço máximo a pagar por uma assinatura mensal seja de 40 euros para todos os passes com um preço superior a este, incluindo os Passes de Estudante, 4_18 e Sub23”, indicou à agência Lusa a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), que integra os concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines (Setúbal) e Odemira, no distrito de Beja.

A medida beneficia, segundo a CIMAL, os utentes que utilizam habitualmente os transportes da Rodoviária do Alentejo, "comportando poupanças significativas para as famílias" que realizem viagens com origem e destino nos cinco municípios do litoral alentejano.

“As pessoas podem agora pagar um preço máximo de 40 euros por mês”, havendo "uma redução média de 35 euros mensais”, referiu a comunidade intermunicipal.

A CIMAL recebe do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) uma dotação no valor de 191 mil euros, à qual se soma uma comparticipação dos municípios superior a quatro mil euros.